Groningen zet zich schrap voor maanden van verkeersoverlast

De organisatie Groningen Bereikbaar heeft de afgelopen tijd afspraken gemaakt met bedrijven en organisaties in de regio om thuiswerken, reizen met de fiets of het openbaar vervoer weer onder de aandacht te brengen. Zo gaat een bedrijf dat bloed en urine vervoert dat vanaf komende maandag met elektrische bakfietsen doen in plaats van met auto's en busjes.

Duizenden afspraken ziekenhuis omgeboekt

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), met ruim 13.000 medewerkers de grootste werkgever van Noord-Nederland, heeft ook maatregelen genomen om het autoverkeer terug te dringen. "We vragen medewerkers om zo veel mogelijk thuis te werken. En als ze toch naar het ziekenhuis komen, dan buiten de spits en met de fiets of het openbaar vervoer", zegt een woordvoerder. "Ook willen we zo min mogelijk vergaderingen op dinsdag, woensdag en donderdag plannen."

Aan patiënten heeft het UMCG ook gevraagd om zo veel mogelijk videoconsulten te doen. Fysieke afspraken met mensen uit het buitengebied rond Groningen zijn de afgelopen tijd omgeboekt naar buiten de spits. "Het gaat om duizenden afspraken die we de afgelopen zes tot acht weken hebben omgezet. Voor ons is natuurlijk heel erg belangrijk dat het ziekenhuis goed bereikbaar blijft voor patiënten en personeel en essentieel is natuurlijk dat de hulpdiensten altijd kunnen doorrijden."

Verkeerslichten weg

Er is de afgelopen maanden al enige overlast geweest op de westelijke en zuidelijke ringweg, vooral in de weekenden. Als de werkzaamheden rond 'Operatie Ring Zuid' zijn afgerond, kan het verkeer vanaf september 2024 zonder verkeerslichten over de nieuwe zuidelijke ringweg rijden. Nu staan op die plek nog de "enige verkeerslichten tussen Amsterdam en Kopenhagen", zegt een woordvoerder namens de gezamenlijke opdrachtgevers Rijkswaterstaat, provincie en gemeente.

Voordat het zover is, worden de komende weken wegen rond het drukke knooppunt Julianaplein regelmatig in verschillende rijrichtingen afgesloten, soms zelfs in beide richtingen. Vanaf vanavond 22.00 uur wordt verkeer vanuit Assen richting Drachten en Hoogezand omgeleid. Ook na september zijn nog wegafsluitingen nodig, maar dan vooral buiten of net naast de ring. De oude ringweg moet bijvoorbeeld nog worden afgebroken. Een deel van de oude ringweg blijft staan als kunstwerk.