Zuiden Thailand getroffen door reeks brandstichtingen

Het zuiden van Thailand bij de grens met Maleisië is opgeschrikt door een reeks brandstichtingen. Tientallen auto's, winkels en elektriciteitsmasten werden vannacht in brand gestoken.

Volgens de autoriteiten was de actie goed voorbereid. Een vrouw uit Myanmar kwam om het leven. Zij overleed door een explosie.

Onafhankelijk

De aanvallen waren in de provincies Pattani, Yala, Narathiwat en Songhkla in het uiterste zuiden. In dit gebied, waar voornamelijk moslims en etnische Maleisiërs wonen, sluimert al tientallen jaren een conflict dat draait om de wens om onafhankelijk te worden van Thailand.

Volgens een commandant van het Thaise leger waren de aanvallers erop uit de rust tijdens de vastenmaand ramadan te verstoren. Ze schoten in de lucht en joegen winkeliers hun zaak uit om die daarna in brand te steken.

Niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor het geweld. In het verleden gebeurde dat bij vergelijkbare uitbarstingen ook niet.

Route naar vrede

Juist vorige maand hebben de Thaise autoriteiten het overleg hervat met een rebellengroep over een route naar vrede. De gesprekken waren in mei stopgezet vanwege een regeringswisseling in Thailand.

Het diepe zuiden van Thailand was ooit deel van een onafhankelijk Maleisisch sultanaat, Pattani. In 1909 werd dat stuk land geannexeerd door Thailand als onderdeel van een akkoord met Groot-Brittannië.

In 2004 besloten rebellengroepen de wapens op te pakken en sindsdien is het bij tijd en wijle onrustig. Het conflict heeft aan meer dan 7300 mensen het leven gekost, meldt Deep South Watch, een instantie die de strijd monitort.