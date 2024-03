Vermoedelijk meer dan 70 Rohingyavluchtelingen verdronken bij Atjeh

Het bootongeluk van gisteren bij de kust van Atjeh heeft vermoedelijk meer dan 70 levens geëist, zegt de vluchtelingenorganisatie UNHCR. Het gaat om Rohingyavluchtelingen, die waarschijnlijk zijn verdronken nadat hun boot was gekapseisd.

Gisteren werd bekendgemaakt dat er 69 mensen waren gered. UNHCR heeft het nu over 75 overlevenden, maar het aantal mensen dat vermoedelijk is verdronken is minstens net zo groot, zegt de VN-organisatie. De geredde Rohingya hebben namelijk gezegd dat er aanvankelijk 151 mensen aan boord waren.

De boot met vluchtelingen was al weken op zee en sloeg om door de hoge golven. Tientallen opvarenden hadden zich urenlang vastgeklampt aan de boot en konden levend uit het water worden gehaald.

De Rohingya vormen een islamitische minderheidsgroep in het grotendeels boeddhistische Myanmar. Zij zijn al jarenlang doelwit van etnische zuivering en worden op een gewelddadige manier verdreven door het Myanmarese leger, dat in 2021 de macht greep.

Meer dan een miljoen Rohingya zijn in de afgelopen jaren ontheemd geraakt. Ondanks verzet van verschillende prodemocratische actiegroepen neemt het geweld van het leger toe.

Erbarmelijke omstandigheden

Ook vluchtelingenkampen zijn onveilig. Veel Rohingya zijn de afgelopen jaren naar Bangladesh gevlucht, maar volgens de Verenigde Naties leven ze ook daar onder erbarmelijke omstandigheden.

Veel van hen proberen het land te ontvluchten. Atjeh, een provincie in het uiterste noorden van Indonesië waar de sharia van kracht is, heeft het afgelopen halfjaar 2000 Rohingya opgevangen.

Maar de reis is zeer gevaarlijk. Vorig jaar zijn 4500 Rohingya gevlucht uit Myanmar en vluchtelingenkampen in Bangladesh. Daarbij kwamen volgens de VN 569 mensen om het leven of raakten vermist.