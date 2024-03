Europese Unie wil heffing op graan uit Rusland en Belarus

De Europese Commissie wil een heffing invoeren op graan en graanproducten uit Rusland en zijn bondgenoot Belarus. Het is vooral een symbolische maatregel, want die import stelt weinig voor. Het gaat om hooguit 1 procent van de Europese markt, zo'n 4 miljoen ton, maar dat is nog altijd goed voor zo'n 1,3 miljard euro.

Omdat de graanimport uit Rusland en Belarus de laatste tijd toeneemt, is de commissie bang voor destabilisering van de Europese markt. Ook wil de commissie de Russische oorlogskas niet spekken en voorkomen dat Rusland graan dat in Oekraïne is verbouwd, ten onrechte hier verkoopt als Russisch graan.

De heffing komt neer op 95 euro per ton graan, en 50 procent van de kostprijs voor graanproducten. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de lidstaten van de Europese Unie, maar daarvoor volstaat een ruime meerderheid en is unanimiteit niet nodig. De meeste landen hebben al laten blijken dat ze de maatregel zullen steunen.

Geen sancties

Op dit moment kunnen Rusland en Belarus nog zonder heffingen graan, tarwe en maïs invoeren. Het Westen heeft ook geen sancties ingesteld tegen voedingsmiddelen uit Rusland.

De heffing op graan zal geen gevolgen hebben voor de prijs van brood en andere graanproducten, omdat het naar verhouding maar om zo'n kleine hoeveelheid gaat. Het Kremlin zegt in een reactie op de aangekondigde maatregel dat Rusland zijn graan nog naar genoeg andere landen kan exporteren.

Russisch graan dat via de EU naar andere landen wordt doorgevoerd, bijvoorbeeld via de haven van Rotterdam, blijft vrijgesteld van de heffing.