Pijn aan de pomp neemt weer toe, en lijkt nog erger te worden

Na een daling vorig jaar, drijft de onrust in de wereld de brandstofprijzen inmiddels weer flink op. Met 2,20 euro ligt de gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter benzine op de hoogste prijs in vijf maanden, zo blijkt uit cijfers van UnitedConsumers. Ook diesel is met een literprijs van 1,968 euro flink duurder geworden.

Aan de prijsstijgingen komt voorlopig geen einde, zegt UnitedConsumers-brandstofexpert Paul van Selms in het NOS Radio 1 Journaal. Hij verwijst naar de aanhoudende conflicten in het Midden-Oosten en langdurig onderhoud van raffinaderijen in de Verenigde Staten.

Overal in Europa stijgen de prijzen, ziet Van Selms. "Goedkoop tanken over de grens loont nu ook steeds minder. Zelfs elektrisch rijden wordt door de hoge energieprijzen en afbouw van subsidies steeds duurder. Je kunt alleen proberen zo goedkoop mogelijk te rijden."

Onrust

Volgens de Financial Times heeft de VS zorgen over het bestoken van Russische olieraffinaderijen en opslagtanks door Oekraïne. De Amerikanen zouden vrezen dat vergeldingsmaatregelen, zoals het afsluiten van pijpleidingen, de brandstofprijzen alleen maar verder zullen opjagen. Vannacht voerde Rusland al een grootscheepse aanval uit op de Oekraïense energiecentrales.

Mede gezien de aanhoudende conflicten voorziet Van Selms dus voorlopig geen lagere prijs aan de pomp. "Ik denk dat de olieprijs eerder omhoog dan omlaag gaat. Tot 2,5 jaar geleden kwamen de benzineprijzen boven de 2 euro per liter uit. Nu staat de adviesprijs van benzine al geruime tijd hoger."