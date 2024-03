McLaren-baas Brown roept op tot openheid bij FIA: 'Het is 2024, niet 1984'

McLaren-baas Zak Brown heeft opgeroepen tot meer transparantie bij autosportbond FIA. Eerder deze week werd bekend dat FIA-voorzitter Mohamed Ben Sulayem vrijuit ging na onderzoek over vermeende onrechtmatige inmenging bij twee grands prix. Het onderzoek werd uitgevoerd door een onafhankelijke commissie van de FIA zelf.

"Volgens mij leven we in 2024, niet in 1984. Dat betekent totale transparantie", zei Brown. De 52-jarige Amerikaan is een vooraanstaand figuur in de Formule 1. Hij is al sinds 2016 teambaas van McLaren. Vandaag werd bekend dat zijn contract bij de Britse renstal verlengd is tot eind 2030.

"Totdat alle onbeantwoorde vragen beantwoord zijn, zullen mensen vragen houden", zei Brown. "Het nieuwe seizoen is nog geen drie races onderweg en we bevinden ons niet in een geweldige situatie."

Wolff en Horner

De FIA verstrekte weinig details over het onderzoek naar de eigen voorzitter Ben Sulayem en weigert antwoord te geven op aanvullende vragen vanuit de media. Daarnaast werd deze week bekend dat Susie Wolff, de echtgenote van Mercedes-teambaas Toto Wolff, een rechtszaak aanspant tegen de FIA.

In december werd Wolff door de FIA beschuldigd van belangenverstrengeling. Haar rol als voorzitter van de vrouwenraceklasse F1 Academy zou botsen met de werkzaamheden van haar man bij Mercedes.

Het is sowieso al een turbulente start van het Formule 1-seizoen, met de aanklacht van grensoverschrijdend gedrag tegen Red Bull-teambaas Christian Horner. Hij werd na een intern onderzoek vrijgesproken. De FIA heeft nooit commentaar gegeven op die zaak.

Brown onderkent het belang van vertrouwelijke en interne onderzoeken. Maar tegelijkertijd stelt hij dat meer transparantie zorgt voor meer vertrouwen in de procedures van de FIA.

"We moeten erop kunnen vertrouwen dat als iemand een klacht indient, dat die zaak onafhankelijk wordt behandeld en dat alle partijen gehoord worden."