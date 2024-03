Eeuwenoud gevallen wapenschild hangt weer op zijn plek in Groningen

Het eeuwenoude wapenschild van de provincie Groningen dat eind vorig jaar kapotviel, is weer in ere hersteld. Het schild uit 1687 viel nadat het touwtje waarmee het aan de muur hing in de statenzaal van het Provinciehuis het had begeven .

Zeker tien stukken braken af door de val. Aan restaurateur Tico Top de taak om het schild te repareren. Hij vond het een mooie klus: "Bloed, zweet en tranen kan je niet zeggen, maar er is natuurlijk wel wat aan gebeurd. Het zag er ook verschrikkelijk uit", zegt hij tegen RTV Noord.

"We hebben het schild op het provinciehuis op tafel gelegd om vervolgens te kijken welke stukken er nog allemaal waren", aldus houtsnijkunstenaar Top. De stukken die ontbraken, heeft hij opnieuw gemaakt, uit nieuw hout.

Franse Revolutie

Het schild viel vlak voor kerst tijdens een rondleiding. Niemand raakte gewond. Enkele seconden daarvoor liep provincieambtenaar Ko Niestijl er nog onderdoor.

Niestijl is blij dat het wapen weer terug is. Sinds het einde van de Franse Revolutie, meer dan twee eeuwen geleden, had er nooit meer een schild in de zaal ontbroken.

Het wapenschild boven de linkerdeur was van de muur gevallen: