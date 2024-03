Oekraïne: grootste Russische aanval op energiesector in maanden

Rusland heeft vannacht een grootscheepse aanval uitgevoerd op de Oekraïense energiesector. Volgens Oekraïne is het de grootste aanval op de sector in maanden en zijn ruim zestig drones en bijna negentig raketten afgevuurd. Die waren gericht op energiecentrales, een dam bij een waterkrachtcentrale en woningen.

Het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat bij de aanvallen twee mensen zijn omgekomen en veertien anderen gewond zijn geraakt. Er zijn drie vermisten. Op meerdere plekken is de elektriciteit uitgevallen en er is schade in onder meer Charkiv, Zaporizja en de havenstad Odesa.

Ook de stroomtoevoer naar de kerncentrale bij Zaporizja, die sinds het begin van de oorlog in handen is van de Russen, is getroffen. Er is een noodvoorziening aangelegd. De veiligheid van de centrale zou niet in het geding zijn. De reactoren van de centrale zijn allang uitgeschakeld, maar vanwege de koeling is er toch stroom nodig.

De luchtmacht van Oekraïne claimt dat er meer dan 90 van de ongeveer 150 raketten en drones zijn neergehaald. In grote delen van het land is het luchtalarm afgegaan, ook in gebieden ver van het front zoals de westelijk gelegen stad Lviv.

Grootste dam

De dam die is bestookt, ook in de buurt van Zaporizja, is de grootste in het land. Er zou geen gevaar zijn voor een breuk. "Het doel [van Rusland] is niet alleen om schade toe te brengen, maar ze proberen net als vorig jaar op grote schaal het energienetwerk plat te leggen", schrijft minister Haloesjenko van Energie op Facebook.

President Zelensky grijpt de nachtelijke aanval aan om zijn bondgenoten opnieuw te vragen om de levering van Patriot-luchtverdedigingssystemen.