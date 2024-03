Grote aanval Rusland op energiesector Oekraïne

Ook de stroomtoevoer naar de kerncentrale bij Zaporizja, die sinds het begin van de oorlog in handen is van de Russen, is getroffen. Er is meteen een noodvoorziening aangelegd, volgens Rusland is de hoofdleiding alweer hersteld. De veiligheid van de centrale, de grootste in Europa, zou niet in het geding zijn. De reactoren van de centrale zijn allang uitgeschakeld, maar vanwege de koeling is er toch stroom nodig.

De luchtmacht van Oekraïne claimt dat meer dan 90 van de ongeveer 150 raketten en drones zijn neergehaald. In grote delen van het land is het luchtalarm afgegaan, ook in gebieden ver van het front zoals de westelijk gelegen stad Lviv.

Dam aangevallen

De dam die is bestookt, ook in de buurt van Zaporizja, is de grootste in het land. Er zou geen gevaar zijn voor een breuk. Als de dam breekt, komt niet alleen de stroomvoorziening van de kerncentrale in gevaar, maar is er ook een risico op zware overstromingen.