Vogelstropersnetwerk in Twente opgerold: 'Alleen voor het geld'

In Twente is de afgelopen maanden een netwerk opgerold dat handelde in illegaal gevangen vogels. Boswachters, de politie, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de provincie werkten samen om de stropers te pakken.

Eind november werd in het Twentse buitengebied 100 meter aan mistnetten (dunne vangnetten) gevonden. Tijdens het onderzoek dat daarop volgde, werden vorige maand op verschillende locaties 96 levende (lok)vogels, meer mistnetten, 40.000 euro cash en vuurwapens gevonden.

Begin deze maand werden op drie andere locaties in Twente nog eens 44 vogels en verschillende vangmiddelen in beslag genomen.

Stress

Volgens de politie en de andere partijen gaat de illegale vogelvangst gepaard met veel dierenleed. "Veel vogels gaan al dood door de enorme stress wanneer ze in het net zitten. Om van een wilde vogel een legale vogel te maken, moet je het dier ringen. Dat gebeurt normaal als ze net uit het ei zijn gekropen. Dat gaat moeilijk als de vogels groter zijn. Daardoor breken de pootjes vaak en sterven de vogels alsnog", zegt politieagent Maaike Schreurs tegen RTV Oost.

De vogels worden illegaal verhandeld uit winstbejag. "Ze doen het alleen voor het geld, want een putter levert ongeveer 90 euro op in de illegale verkoop. De bijvangst, zoals koolmezen, ijsvogels en mussen, wordt weggegooid", aldus Schreurs.

Volgens buitengewoon opsporingsambtenaar Rick Staudt is het stropen daarnaast slecht voor de biodiversiteit. "Er is een enorm verlies aan diersoorten en de mens heeft daar grote invloed op."

Volgens de partijen kon de illegale vogelvangst in Twente worden bestreden dankzij de goede samenwerking tussen boswachters, politie, NVWA en de provincie. "Alle kennis en kunde werd gebundeld. Groene boa's en jachtopzichters hebben veel kennis van het natuurgebied, vogels en stroperij. De NVWA weet veel over het ringen van vogels en de handel in dieren. De politie is er voor de inbeslagnames, vorderingen, kennis op het gebied van wapens en munitie", aldus Schreurs.