Voor verkrachting veroordeelde Robinho begint met uitzitten celstraf van 9 jaar

Voormalig topvoetballer Robinho is begonnen met het uitzitten van zijn negenjarige celstraf. De 40-jarige Braziliaan werd veroordeeld voor een verkrachting, elf jaar geleden in Italië.

Robinho werd donderdagavond (lokale tijd) opgepakt in zijn huis in Santos, een kustplaats bij de miljoenenstad Sao Paulo.

In 2017 werd Robinho al bij verstek veroordeeld in Italië. Woensdag nam het hooggerechtshof in Brazilië die straf over. Een Italiaans uitleveringsverzoek werd afgewezen, waardoor hij in Brazilië de cel ingaat.

Verzoek afgewezen

Robinho beweert nog steeds onschuldig te zijn en dat de seks met wederzijdse toestemming was. Een verzoek van zijn advocaat om Robinho op vrije voeten te houden in afwachting van een mogelijk hoger beroep, werd afgewezen.