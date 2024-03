Colombia wil eeuwenoud scheepswrak met enorme schat snel veiligstellen

Al decennia is Colombia in een juridische strijd verwikkeld om de rechten van het 300 jaar oude schip.

Het Amerikaanse bergingsbedrijf Sea Search Armada (SSA) claimde het wrak al in de jaren 80 te hebben gelokaliseerd en de coördinaten, in ruil voor de helft van de waarde van de lading, aan Colombia te hebben gegeven. Volgens Colombia was de uiteindelijke vondst, in 2015, op een andere locatie, maar de Amerikanen stellen dat het om dezelfde plek gaat. In 2011 oordeelde een Amerikaanse rechter dat het wrak eigendom is van Colombia.

Tegelijkertijd beweert ook Spanje dat het recht heeft op het veertig meter lange wrak. In 1708 voer het schip immers onder de Spaanse vlag. En ook Bolivia hoopt aanspraak te maken op de inhoud, omdat de rijkdommen uit dat land zouden zijn gestolen.

'Schatkist'

Na jaren van voorbereiding worden de schatten vanaf april dus naar boven gehaald. "Er bestaat een hardnekkige opvatting dat het galjoen een schatkamer is. We willen de bladzijde daarin omslaan", zegt Alhena Caicedo, directeur van het Colombiaanse Instituut voor Antropologie en Geschiedenis. "Wij denken niet aan schatten. We denken erover na hoe we toegang kunnen krijgen tot deze historische en archeologische voorwerpen."

De Colombiaanse regering trekt 7,3 miljoen dollar uit om het wrak te bergen. Voor de schatten naar boven worden gehaald, wordt het scheepswrak door de Colombiaanse marine met onderwaterrobots gedetailleerd in kaart gebracht.

De exacte locatie van de San José, die op zo'n 600 meter diepte ligt en daardoor voor duikers onbereikbaar is, blijft een staatsgeheim.

Een onderwaterrobot maakte in 2022 video-opnamen van de lading van de San José: