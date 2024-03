Limburg vreest voor leegloop als buitenlandse studenten niet meer mogen komen

Een rigoureuze stop op de instroom van internationale studenten in Limburg kost duizenden banen en heeft grote gevolgen voor de Limburgse economie. Daarvoor waarschuwen Limburgse onderwijsinstellingen uit het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs. Vanmiddag sturen ze een manifest naar onder anderen demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs en de formerende partijen.

De maatregelen om het aantal buitenlandse studenten in Nederland te verminderen zijn slecht gevallen in Limburg. De onderwijsinstellingen daar vrezen voor het voortbestaan van universiteiten en hogescholen als ze hun studies voornamelijk in het Nederlands moeten aanbieden.

Ze vinden dat ze ten onrechte over een kam worden geschoren met hun collega-instellingen in de Randstad. Daar is sprake van overvolle collegezalen en een groeiend tekort aan kamers voor studenten. "In Limburg hebben we die problemen niet", zegt André Postema van de Zuyd Hogeschool namens alle Limburgse onderwijsinstellingen in het NOS Radio 1 Journaal.

Krimpregio's

Als de bacheloropleidingen allemaal in het Nederlands gegeven moeten worden, zou dat zo veel minder studenten trekken dat sommige opleidingen niet meer gegeven kunnen worden, is de vrees. Dat kan leiden tot sluiting van instellingen, met als gevolg dat de krimpregio's in Limburg nog minder mensen van buiten trekken.

De instellingen wijzen erop dat vanwege de ligging het buitenland voor Limburg veel belangrijker is dan voor instellingen in andere delen van het land.

De vrees dat veel internationale studenten na hun studie weer vertrekken, herkennen ze in Limburg niet. Postema wijst erop dat op zijn Zuyd Hogeschool 90 procent van de afgestudeerde buitenlanders in Nederland blijft werken, 65 procent zelfs in de directe regio.

Buitenlandse studenten nodig

"Die studenten zijn niet het probleem, maar echt de oplossing hier in Limburg. We zijn demografische krimpgebieden hier, er worden nog minder kinderen geboren dan in de rest van Nederland. We hebben die buitenlandse studenten nodig om hier de boel aan de praat te houden."

Vorige maand werd bekend dat de gezamenlijke Nederlandse universiteiten maatregelen treffen om de instroom van buitenlandse studenten te verminderen. Een op de drie studenten die aan een bacheloropleiding beginnen is op dit moment afkomstig uit het buitenland. 30 procent van de bacheloropleidingen is in het Engels. Dat percentage moet omlaag, vinden de onderwijsinstellingen.

Ook de Universiteit Maastricht onderkent dat probleem, maar benadrukt daarnaast zijn eigen internationale karakter. Samen met de andere instellingen in Limburg pleit de universiteit voor een regionale aanpak van de problemen. "Stop met het bekijken van de regio door een Haagse bril."