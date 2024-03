'VS waarschuwt Oekraïne vanwege aanvallen op Russische olieraffinaderijen'

De VS heeft Oekraïne gewaarschuwd om te stoppen met het bestoken van Russische olieraffinaderijen en opslagtanks, meldt de Financial Times op basis van anonieme Amerikaanse bronnen.

De Amerikanen zijn volgens de krant bang voor stijgende brandstofprijzen en ze denken dat Rusland vergeldingsmaatregelen zal nemen, zoals het afsluiten van pijpleidingen die ook voor het Westen van belang zijn.

Oekraïne heeft de laatste weken de luchtaanvallen met drones op Russische doelen opgevoerd. Sinds het begin van de oorlog in 2022 zijn volgens Oekraïense militaire bronnen zeker twaalf keer Russische raffinaderijen, opslagtanks en terminals onder vuur genomen. Ten minste negen van die aanvallen waren dit jaar. Sommige doelen lagen ver in Rusland, op honderden kilometers van de grens met Oekraïne.

Vorige week waren er twee grote aanvallen, waarbij in totaal zeven Russische doelen met drones onder vuur werden genomen. De drones die Oekraïne gebruikt, hebben een steeds groter bereik gekregen, tot ruim 1000 kilometer, en ze kunnen steeds meer schade aanrichten.

Hogere prijzen aan de pomp

Rusland is een van de grootste energie-exporteurs ter wereld. De olieprijzen zijn sinds begin dit jaar wereldwijd met zo'n 15 procent gestegen. Op de achtergrond bij de Amerikaanse zorgen zou meespelen dat het in de VS een verkiezingsjaar is en dat president Biden, die in november herkozen wil worden, niet zit te wachten op hogere prijzen aan de pomp.

Oekraïne doet vrijwel nooit uitspraken over militaire operaties en wil het bericht tegenover de Financial Times ook niet bevestigen. Behalve olieraffinaderijen heeft het land ook Russische havens en marineschepen aangevallen, en de brug die Rusland verbindt met het illegaal geannexeerde schiereiland de Krim.