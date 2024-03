Politie pakt man uit Zwolle op voor bedreiging Marktplaats

De politie in Amsterdam heeft een 30-jarige man uit Zwolle opgepakt die wordt verdacht van het bedreigen van Marktplaats. Vanwege die bedreiging werd gisteren in Amsterdam het pand ontruimd waarin Marktplaats, het Financieele Dagblad en BNR Nieuwsradio zijn gevestigd.

De politie meldt dat Marktplaats aangifte had gedaan van "een online bedreiging". Na onderzoek is de verdachte gisteravond in zijn woonplaats aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord door de politie. Over de aard van de bedreiging doet de politie vooralsnog geen mededelingen.

De verdachte had bedreigingen geuit bij de klantenservice van Marktplaats. Naar aanleiding van het dreigement werd "uit veiligheidsoverwegingen" het pand ontruimd, zei een woordvoerder van Marktplaats gisteren. De ontruiming was niet gedaan op last van de politie.

Vuurwapengevaarlijk

Nieuwszender BNR schrijft dat de Marktplaats-klant gedreigd zou hebben om naar het kantoor van het bedrijf te komen en daar rond te schieten. Daarop meldde Marktplaats bij het FD en BNR dat de verdachte bekendstaat bij de politie als vuurwapengevaarlijk.

Alle bedrijven in het pand besloten daarop de medewerkers naar huis te sturen. De uitzendingen van BNR werden na een korte muziekonderbreking hervat op een andere locatie in Amsterdam. Vanochtend wordt weer uitgezonden vanuit de normale studio, meldt BNR.