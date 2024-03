Nederlands duo eindigt als veertiende bij WK kunstschaatsen, goud voor 40-jarige

Het Nederlandse duo Daria Danilova en Michel Tsiba is als veertiende geëindigd bij het paarrijden op de WK kunstschaatsen in Montreal. Met een score van 172,24 kwamen ze ruim tekort voor een toptienklassering.

In de vrije kür zetten Danilova en Tsiba de twaalfde score neer. Eerder waren ze in de korte kür mede vanwege een val van Tsiba als zeventiende geëindigd. De scores van de twee optredens worden bij elkaar opgeteld.

Het goud ging in Canada naar het Canadese duo Deanna Stellato-Dudek en Maxime Deschamps (221,56). Met 40 jaar is Stellato-Dudek de oudste wereldkampioen in de geschiedenis van het kunstschaatsen, een sport die doorgaans gedomineerd wordt door jonge vrouwen.

"Dit is voor mij een droom die uitkomt", reageerde Stellato-Dudek. "Veertig is het nieuwe twintig. Ik hoop andere atleten te motiveren om veel langer door te gaan."

Zestien jaar lang gestopt

Stellato-Dudek beëindigde haar carrière op 17-jarige leeftijd wegens een chronische heupblessure. Zestien jaar later begon ze toch weer met kunstschaatsen, met de gouden WK-medaille als hoogtepunt.