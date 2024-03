Grote zorgen mensenrechtenorganisaties over Palestijnen in gevangenissen Israël

Overvolle gevangenissen, een tekort aan voedsel en water en toegenomen geweld tegen gedetineerden. Het zijn signalen die mensenrechtenorganisaties krijgen over Palestijnen die vastzitten in Israëlische gevangenissen. Na 7 oktober, de dag dat terreurorganisatie Hamas Israël aanviel, zouden de omstandigheden voor Palestijnse gevangenen erg zijn verslechterd.

Na 7 oktober voerde Israël het aantal arrestaties van Palestijnen flink op. Iedereen die ervan verdacht werd Hamas te steunen of mogelijk een dreiging vormde, werd door het Israëlische leger opgepakt. Maar volgens mensenrechtenorganisaties nam Israël dat heel ruim. Met als gevolg dat het aantal Palestijnse gevangenen na 7 oktober verdubbelde naar zo'n 9000 in maart. De gevangenissen zitten daardoor nu overvol.

En volgens Palestijnen en mensenrechtenorganisaties bleef het dus niet bij overbevolking van gevangenissen. Ook de omstandigheden zouden erg verslechterd zijn. Want sinds die dag is het contact met de buitenwereld afgesloten: bezoek en telefoontjes zijn niet meer toegestaan. En er zou fors meer geweld worden gebruikt tegen de Palestijnse gevangenen. Dat schijven verschillende mensenrechtenorganisaties in een gezamenlijke brief aan de speciale VN-rapporteur op het gebied van marteling.

In de brief stellen ze dat ook zeker zeven Palestijnen uit de Westelijke Jordaanoever de afgelopen maanden zijn omgekomen in Israëlische detentie. Deze maand werd ook duidelijk dat 27 Palestijnen uit Gaza de Israëlische detentie niet overleefd hebben. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken.

Hard aanpakken

Een woordvoerder van de Israëlische gevangenissen ontkent dat de omstandigheden zijn verslechterd na 7 oktober en zegt dat de gedetineerden alles krijgen waar ze recht op hebben. Over de claims van de mensenrechtenorganisatie zegt de woordvoerder tegen de NOS: "De gedetineerden worden vastgehouden en behandeld volgens de wet. We zijn niet op de hoogte van deze claims en voor zover wij weten is hier geen sprake van."

Toch maakt de verantwoordelijk minister, de ultrarechtse Itamar Ben Gvir, er geen geheim van dat hij de Palestijnse gedetineerden hard wil aanpakken. Zo zei hij in een filmpje over de gedetineerden dat hij postte op zijn Instagram: "Terroristen horen in het graf. En als ze niet in het graf liggen, dan moeten ze op zijn minst geen makkelijke omstandigheden hebben."

Gevangenissen overvol

Ook het feit dat de gevangenissen overvol zijn is geen geheim. Eind oktober keurde de regering een plan goed om overbevolking van gevangenissen voorlopig toe te laten om de vele Palestijnen die werden opgepakt kwijt te kunnen. En er worden nog veel meer mensen verwacht. Premier Netanyahu kondigde begin deze maand aan dat gevangenissen zich moeten klaarmaken voor de instroom van nog eens duizenden Palestijnse gevangenen. Het Israëlische leger verwacht dit jaar duizenden Palestijnen van de bezette Westelijke Jordaanoever op te pakken.

Ook voor 7 oktober was er al veel kritiek op de manier waarop Israël omgaat met Palestijnse gedetineerden. En vooral ook op de manier waarop ze worden berecht. In deze video meer daarover, met ook het verhaal van de 22-jarige Essam El Khatib, die twee jaar vastzat en onlangs vrijkwam.