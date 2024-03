Wekdienst 22/3: Blinken bezoekt Israël opnieuw • Oranje oefent tegen Schotland

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken bezoekt Israël opnieuw. Hij spreekt daar met de Israëlische premier Netanyahu na ontmoetingen met andere leiders in het Midden-Oosten. De VS is een trouwe bondgenoot van Israël, maar spreekt zich steeds nadrukkelijker uit voor een staakt-het-vuren vanwege de humanitaire situatie in de Gazastrook.

Het verkeer rond de stad Groningen moet de komende maanden rekening houden met ernstige verkeersoverlast. Er wordt aan de ringweg gewerkt. Wegen rond knooppunt Julianaplein worden geregeld afgesloten.

En het Nederlands elftal speelt vanavond in Amsterdam een oefeninterland tegen Schotland. De wedstrijd begint om 20.45 uur en is te zien op NPO 3. De voorbeschouwing begint om 20.10 uur. De wedstrijd is ook te volgen op NOS.nl en in de NOS-app.

Wat heb je gemist?

Het aantal incidenten met explosieven lijkt steeds verder toe te nemen. De politie telde in de eerste maanden van dit jaar al 250 aanslagen of pogingen daartoe. De meeste explosies zijn dit jaar nog steeds in de regio's Rotterdam en Amsterdam.

Vorig jaar telde de politie in Nederland maar liefst 900 aanslagen en pogingen. Eerder ging de politie nog uit van ruim 600 explosies over dat jaar, maar dat blijken er aanzienlijk meer te zijn geweest. Volgens de politie waren nog niet alle incidenten geregistreerd.