Dit jaar al 250 vuurwerkaanslagen ondanks maatregelen

Het aantal incidenten met explosieven lijkt alleen maar verder te groeien. De politie telt in de eerste maanden van dit jaar al 250 aanslagen of pogingen daartoe. Zo was het woensdagnacht voor de zoveelste keer raak in Vlaardingen, toen een vuurwerkbom ontplofte bij een huis dat al veel vaker doelwit was.

Vorig jaar telde de politie in Nederland maar liefst 900 aanslagen en pogingen. Eerder ging de politie nog uit van ruim 600 explosies over dat jaar, maar dat blijken er aanzienlijk meer te zijn geweest. Volgens de politie waren nog niet alle incidenten geregistreerd.

De meeste explosies zijn dit jaar nog steeds in de regio's Rotterdam en Amsterdam. Zo was er vorig weekend op klaarlichte dag een harde klap in Amsterdam-Zuidoost. Deze week was weer een ontploffing in Schiedam, die in verband wordt gebracht met een reeks aanslagen op een veroordeelde drugscrimineel.

Onrustig

In Vlaardingen werd woensdagnacht opnieuw het huis van een loodgieter belaagd met zwaar vuurwerk. Dat gebeurde kort nadat de gemeente de ingehuurde beveiliging weer had opgeheven. Burgemeester Wijbenga heeft de woning nu voor de derde keer gesloten. Ook kondigde hij extra surveillance aan.

De avond vóór de explosie hield de politie nog een 23-jarige Rotterdammer en een 16-jarige jongen uit Hellevoetsluis aan, die zich verdacht ophielden in de straat van de loodgieter. Of ze echt met de explosiegolf te maken hebben, is nog niet duidelijk.