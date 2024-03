Botswana boos over Brits importverbod trofeeën: 'We hebben te veel olifanten'

Botswana is boos dat het Verenigd Koninkrijk een importverbod overweegt voor jachttrofeeën uit Afrika. Het Britse parlement stemt daar later vandaag over, maar het Afrikaanse land noemt de maatregel contraproductief.

Milieuminister Mthimkhulu spreekt van neokoloniale bemoeienis met het wildbeheer van het land. "Botswana is het succesvolste land als het gaat om de bescherming van olifanten, buffels en leeuwen. We willen geen koloniale inmenging vanuit Groot-Brittannië."

In zijn land is de jacht op groot wild sinds 2019 niet meer verboden. Met een van de 300 vergunningen die jaarlijks worden uitgegeven kunnen jagers onder begeleiding een dier schieten. Zo'n reis kan rond de 50.000 euro kosten.

'Te veel olifanten'

Volgens Botswana maakt de gecontroleerde jacht onderdeel uit van een succesvol beheerprogramma. Zo mogen alleen oudere mannetjes worden doodgeschoten. Het land wijst erop dat sinds 1984 het aantal dieren in het land bijna is verdrievoudigd, van 50.000 naar 130.000.

Volgens Mthimkhulu zou 50.000 exemplaren wetenschappelijk gezien beter verantwoord zijn. Nu veroorzaken de kuddes vaak overlast: de dieren verwoesten landbouwgrond, vallen mensen aan en maken drinkwater op.

"Net als bij hertenbokken in Schotland moet er beheer zijn. In de Hooglanden betalen jagers ook om een hert te schieten en het gewei aan de muur te hangen, waarom probeert Groot-Brittannië ons dat dan te ontzeggen?" Hij eist daarom dat het gewoon mogelijk blijft trofeeën als slagtanden in te voeren.

Bron van inkomsten

Mthimkhulu vult aan dat de inkomsten die de jacht genereert de lokale bevolking er juist van overtuigd heeft verstandig om te gaan met de dieren. Als die zouden verdwijnen, valt immers ook hun bron van inkomsten weg. Volgens hem is de legale jacht vele malen minder schadelijk dan andere bedreigingen voor de soort, zoals stropers en het verlies van leefgebied.

Mthimkhulu is bereid ver te gaan om zijn punt te maken: hij bood al aan 10.000 olifanten naar Hyde Park in Londen te halen, "zodat de Britten zelf eens kunnen meemaken hoe het is om naast olifanten te wonen".

Samen met andere bewindslieden uit Afrika is Mthimkhulu in Londen om Britse parlementariërs te overtuigen van zijn gelijk. Het is nog niet duidelijk of er in het Lagerhuis genoeg steun is voor het wetsvoorstel.