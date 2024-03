'Vogelpoepje' blijkt nieuwe diersoort: 'Meest pluizige boktor die ik ooit zag'

Een Australische onderzoeker heeft in de buurt van Brisbane een opvallend harige nieuwe tor ontdekt. Biologiepromovendus James Tweed deed het opmerkelijke diertje aanvankelijk af als een vogelpoepje.

"Ik liep op een ochtend over een kampeerterrein en op een blad trok iets mijn aandacht", vertelt Tweed over zijn vondst in december 2021. "Ik werd verrast door de meest bijzondere en pluizige boktor die ik ooit had gezien."

Het diertje van nog geen centimeter groot was rood met zwart en had opvallend lange witte haren. "De haren staan allemaal rechtovereind, zodat het er uitziet als een soort hanenkam."

Nieuw geslacht

Tweed nam foto's van het insect en deelde die onder vakgenoten, maar niemand herkende het beestje. Na lang onderzoek bleek het uiteindelijk niet alleen om een compleet nieuwe soort te gaan, maar zelfs een volledig nieuw geslacht.

De naam werd Excastra albopilosa, waarin het eerste deel staat voor de vindplaats ("uit het kamp") en het tweede het uiterlijk omschrijft, "wit en harig".

Waarom het diertje er zo uitziet is speculeren. Tweed denkt dat het misschien een overlevingstactiek is: voor roofdieren ziet hij er zo uit als een beschimmeld karkas.

Weinig geliefd

Voor Tweed onderschrijft de vondst dat zijn werk als bioloog nut heeft. "Insecten zijn de meest diverse groep dieren op de planeet maar ook weinig geliefd en weinig bestudeerd. Volgens schattingen zijn er misschien wel 5,5 miljoen soorten maar is slechts een vijfde daarvan beschreven."

Hij noemt zijn ontdekking verbazingwekkend, omdat dit gedeelte van Australië al langer dan 100 jaar is bestudeerd door collega's. Toeval zal dus een rol hebben gespeeld. "Ik ben al verschillende keren terug geweest om ze te zoeken, maar zonder geluk."