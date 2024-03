3FM Awards naar Joost Klein, Di-rect en Froukje

Froukje en Joost Klein zijn de winnaars van de 3FM Awards. De muziekprijs waar de luisteraars voor mogen stemmen werd afgelopen avond uitgereikt in poppodium Paard in Den Haag.

Froukje kreeg als enige artiest twee prijzen. Ze won met haar album Noodzakelijk verdriet en het nummer Kwijt. Vanwege een optreden kon ze niet aanwezig zijn bij de uitreiking, haar vriendin S10 haalde de prijs op.

Zij benadrukte dat de 22-jarige zangeres zelf haar muziek schrijft en produceert. "Dit is echt iets om focking trots op te zijn."

'Love'

Joost Klein, die dit jaar voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival gaat, won de prijs voor Beste Artiest. "Ik heb maar één ding te zeggen: love!"

Liefhebbers van Klein kregen ook een prijs in de categorie Beste Fan, nieuw dit jaar. De fanclub zette zichzelf op de kaart met zelfontworpen posters, flyeracties en T-shirts. "Met hun grote acties en liefde voor Joost hebben ze deze award dubbel en dwars verdiend!", concludeert de zender.

Veteranen

Di-rect won in de categorie Beste Groep. De Haagse band won in de loop der jaren al meerdere 3FM Awards in verschillende categorieën, zoals Beste Live-act bij de eerste editie in 2005.

Beste Indie Act ging naar het trio Wies, Beste Samenwerking was volgens de stemmers Claud met Suzan & Freek voor het nummer Vas-y (Ga maar).

Beste Nieuwkomer is dit jaar Roxy Dekker, bekend van nummers als Satisfyer en Anne-Fleur vakantie. Zij is ook het nieuwe 3FM Talent, wat inhoudt dat haar muziek vaker wordt gedraaid en ze geregeld langs mag komen in de studio.