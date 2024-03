Bendeleider gedood in Haïti bij vuurgevecht met politie

In Haïti is de leider gedood van een van de bendes die het land teisteren. Ti Greg werd doodgeschoten in een vuurgevecht met de politie, meldt een politiewoordvoerder.

Begin deze maand was Ti Greg een van de duizenden die vrijkwamen bij de bestorming van een gevangenis in de hoofdstad Port-au-Prince. De massa-ontsnapping leidde tot een enorme toename van geweld: bendes namen grote delen van de stad over, waaronder een haven en het internationale vliegveld.

Ti Greg nam bij de ongeregeldheden de macht over in de voorstad Pétionville. Het was daar de afgelopen dagen bijzonder onrustig, volgens plaatselijke media lagen er meerdere lijken op straat.

Machtswissel

Met het geweld wilden de bendes een einde maken aan de regering van premier Henry. Die zei tien dagen geleden plaats te willen maken voor een overgangsraad, maar de vorming daarvan verloopt moeizaam.

Ondertussen probeert de politie op te treden tegen de wetteloosheid. Afgelopen weekend openden agenten de aanval op de machtige bende van Jimmy Chérizier, bekend als Barbecue. Daarbij werden meerdere bendeleden doodgeschoten en wapens in beslag genomen.

De politie laat ook bij de dood van Ti Greg weten dat "er in de strijd tegen de georganiseerde misdaad gespecialiseerde eenheden worden ingezet om de orde en vrede te herstellen".