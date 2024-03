Nepleger uit Tweede Wereldoorlog geëerd: 'Duizenden levens gered'

Het spookleger werd ingezet bij geallieerde landingen in Afrika in 1941 en 1942, bij de strijd in Italië een jaar later en voor de landingen op D-day in 1944. Datzelfde jaar hielp het generaal Patton een gat in zijn linie op te vullen bij de stad Metz. Beyer: "Acht dagen lang hielden ze stand, wat enorm lang is voor een misleiding."

Omdat de trucs zo goed gewerkt hadden, bleef het spookleger na de oorlog topgeheim. Pas in 1996 werd het bestaan ervan geopenbaard. Veel van de leden hadden hun familie al die tijd niks verteld.

Congreslid Ann McLane Kuster prees hun toewijding. "Het mooiste vond ik die man die zijn gezin alleen verteld had: 'Ik heb tanks opgeblazen'."