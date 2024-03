EU opvallend snel eens over eisen aan Israël: staakt-het-vuren en geen offensief Rafah

De 27 EU-landen zijn het eens geworden over een oproep aan Israël: het land moet afzien van een offensief in Rafah en meteen een staakt-het-vuren in acht nemen om humanitaire hulp mogelijk te maken. Hoewel er tussen de landen grote verschillen bestaan over de opstelling in het conflict, was men het hier snel over eens.

"Het viel nog wel mee, eerlijk gezegd", antwoordde demissionair premier Rutte op de vraag of er een pittige discussie voorafgegaan was aan de verklaring. Hij zei dat er de afgelopen dagen al veel contact was geweest tussen diplomaten over de precieze bewoordingen.

Volgens Rutte is het resultaat bondig samen te vatten: "Wat ik belangrijk vind is dat we stevig uitspreken: don't do it", zei hij over de boodschap aan Israël.

Rutte sprak na afloop van de EU-top: