Ondanks 'bubbel' lopen besmettingen op in betaald voetbal

Van Ark werd naar haar mening gevraagd omdat het aantal besmettingen ook in het voetbal toeneemt (tot nu toe zo'n 150 gevallen bij spelers, staf en medewerkers van clubs). De vraag rijst of dat van invloed is op de uitzonderingspositie die het betaald voetbal momenteel inneemt in de sportwereld én de maatschappij.

Volgens de KNVB en het kabinet is het ondanks de oplopende coronagevallen nog steeds veilig genoeg om te voetballen. "Voor zover ik het kan zien, is het veilig genoeg om te voetballen. Het belangrijkste is dat je je aan de afspraken houdt en alleen speelt als je veilig bent", reageerde minister Van Ark van Medische Zorg en Sport na het kabinetsberaad.

Alle sport in competitievorm ligt al twee weken plat, op het betaald voetbal na. Het kabinet maakte in de reeks maatregelen ter bestrijding van de tweede coronagolf een uitzondering voor de ere- en de eerste divisie en het vrouwenvoetbal. Ondanks het strenge veiligheidsprotocol van de KNVB loopt het aantal coronabesmettingen in het profvoetbal echter op, net als in de maatschappij. Werkt de bubbel niet goed? Is er eigenlijk wel een bubbel?

"Van tevoren hebben we ook altijd gezegd: er gaan besmettingen plaatsvinden. Als die plaatsvinden, laten we die dan ook zo veel mogelijk beperken door de maatregelen goed na te leven en daardoor besmettingen te voorkomen", geeft manager medische zaken Edwin Goedhart van de KNVB aan.

Ook binnen de KNVB heerst nog steeds de mening dat ondanks de toename van het aantal besmettingen bij de clubs de situatie onder controle is. De maatregelen die in het protocol van de bond zijn opgenomen, lijken momenteel afdoende.

Is de voetbalbubbel van de profs soms lek? Of voldoen de maatregelen niet? Of is er iets anders aan de hand? Aanvoerder Jordens Peters van Willem II vindt de bubbel geen bubbel.

Inmiddels zijn er al uitbraken van coronabesmettingen geweest bij AZ, Ajax, NAC Breda, RKC Waalwijk en ADO Den Haag in de eredivisie. In de eerste divisie zijn diverse duels uitgesteld wegens plotselinge besmettingen. Er is bijna geen club meer die niet met het virus te maken heeft gehad.

"Die bubbel. Het klinkt fancyer dan het in werkelijkheid is. Bij ons wordt echt benadrukt sociale contacten te beperken, drukke plekken te vermijden en bewegingen te verkleinen", zegt Peters.

Wat Jordens schetst is geen bubbel zoals die werd ingevoerd in bijvoorbeeld de Amerikaanse profcompetitie van de basketballers (NBA). Daar werden de spelers van 22 teams in Disney World in Orlando samengebracht om de competitie in besloten kring af te maken. Hetzelfde gebeurde bij de voetballers in de Amerikaanse profcompetitie MLS. Alles afgesloten van de buitenwereld, wekenlang.

Zo gaat het er niet aan toe in Nederlandse voetbal, legt KNVB-arts Goedhart uit. "Over die bubbel wordt veel gezegd, maar die bubbels zijn vooral goed te hanteren als je met een kleine club bij elkaar bent. En ook bij elkaar blijft."

Nederlands elftal

Goedhart: "Zoals wij het doen met het Nederlands elftal. Dan verzamel je en je hebt eigenlijk de bubbel klaar. Dan komt er niets meer in. Dat is makkelijker dan wanneer je bij een club bent en je moet een lang seizoen door. Dan kan je niet iedereen op de club houden. Deze jongens leven ook gewoon in de maatschappij."

De clubs proberen zich zo goed mogelijk aan alle regels uit het protocol te houden. Bron van zorg is echter ook het aantal vals-positieve tests, waar bijvoorbeeld TOP Oss en sc Heerenveen al mee te maken kregen.

Extra check

"Die proberen we er zo vroeg mogelijk uit te filteren", kijkt Goedhart naar de zaken die niet goed gaan. "Het doel van de testen die wij uitvoeren, is zo veel mogelijk spelers op het wedstrijdformulier te hebben die kunnen spelen. Op het moment dat je mensen ten onrechte van het wedstrijdformulier afhaalt, schiet je je in eigen voet. Daarom hebben we gezegd: bij een positieve test doen we een extra check zodat we weten dat de uitslag goed is."

Dat laatste levert vertraging op, zo bleek de afgelopen week. VVV-Venlo kreeg pas op de dag van de wedstrijd tegen Ajax de resultaten van de testen op donderdag. Die zouden op vrijdag al beschikbaar zijn, maar trainer Hans de Koning kreeg pas zaterdag te horen dat er een besmettingsgeval was in zijn selectie. Een situatie die de afgelopen weken bij meer clubs speelde.