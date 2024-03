Skeletonster Bos wint voor tweede keer in carrière wereldbeker

Skeletonster Kimberley Bos heeft voor de tweede keer in haar carrière de wereldbeker veroverd. Bij de laatste wedstrijd van het seizoen, in het Amerikaanse Lake Placid, eindigde de 30-jarige Edese donderdag als derde. Dat was genoeg voor de eindzege in het klassement.

Met 1570 punten liet Bos de Belgische Kim Meylemans (1364 punten) en de Italiaanse Valentina Margaglio (1270 punten) achter zich in het eindklassement. Ook in het seizoen 2021/2022 was Bos de beste.

Tina Hermann, de viervoudig wereldkampioene uit Duitsland die vorig seizoen voor de derde keer de wereldbeker won, eindigde op de vijfde plaats in het eindklassement.

Riante voorsprong

Voor aanvang van de slotdag had Bos een riante voorsprong op de concurrentie, onder meer dankzij twee zeges en twee derde plaatsen in voorgaande races. Bos was de enige die dit seizoen vijf keer op het podium eindigde.

Op de hobbelige baan in het noorden van de staat New York maakte Bos enkele kleine foutjes. De Amerikaanse Mystique Ro en vicewereldkampioen Meylemans noteerden een snellere tijd.

Voor Bos is de eindzege een mooi einde van een wisselvallig seizoen. In februari viel ze buiten de prijzen op de EK, ondanks een baanrecord in het Letse Sigulda. Door een loszittende helm eindigden de daaropvolgende WK, drie weken later, in een deceptie.