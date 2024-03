Kritiek en steun voor Halsema bij debat over demonstratie Holocaustmuseum

De Amsterdamse gemeenteraad heeft met burgemeester Halsema gedebatteerd over de demonstraties rondom de opening van het Nationale Holocaustmuseum. Verschillende partijen hadden Halsema om opheldering gevraagd over de gang van zaken op 10 maart, met name over de nabijheid van demonstranten tot het museum.

De demonstranten protesteerden toen tegen de aanwezigheid van de Israëlische president Herzog. Ze stonden op enkele tientallen meters van de ingang van de Portugese Synagoge. Overlevenden van de Holocaust en nabestaanden werden zodoende geconfronteerd met schreeuwende en joelende demonstranten.

Hoewel diverse oppositiepartijen kritiek hadden op de aanpak van Halsema, kon de burgemeester op steun rekenen van de coalitiepartijen en enkele linkse oppositiepartijen. Die hamerden op het demonstratierecht, aldus AT5.

'Operationeel onverstandig om demonstranten te verplaatsen'

Een deel van de oppositie was kritisch op met name de geringe afstand tussen de demonstranten en de plechtigheden. Zij vroegen zich af of het nodig was dat de demonstranten op slechts tientallen meters van de ingang konden staan.

Halsema zelf bleef achter de keuzes staan die zij en de Amsterdamse driehoek, bestaande uit burgemeester, justitie en politie, hadden gemaakt. Zoals ze eerder in een raadsbrief aangaf, zei Halsema dat ook zij opkeek van het volume en de nabijheid van de pro-Palestijnse demonstranten.

Volgens Halsema is overwogen om de demonstranten die op tientallen meters van het museum stonden te verplaatsen, maar dat had volgens haar mogelijk geleid tot tegenreacties. "Dat was operationeel onverstandig."

Halsema kritisch op Wilders en Yesilgöz

Halsema zei zich te hebben verbaasd over de kritiek die snel na de opening werd geuit. "Ik heb gezien dat mensen die niet aanwezig waren bij de opening vrijwel direct stevige woorden hebben gebruikt. Ze hebben niet de moeite genomen het feitenrelaas af te wachten."

Ze doelde onder meer op uitspraken van PVV-leider Geert Wilders en VVD-leider en demissionair minister Dilan Yesilgöz van Justitie. "Ik zou verwachten dat je eerst het feitenrelaas afwacht. Voordat je in zo'n precaire situatie allerlei uitspraken doet."

Ook was ze het niet eens met het beeld dat de opening overschaduwd werd door de demonstraties. "Ik vind ook dat we dat hebben te bestrijden." Volgens de burgemeester is de daadwerkelijke opening "zeer waardig en plechtig verlopen".