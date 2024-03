Gevluchte Catalaanse oud-premier Puigdemont wil weer meedoen aan verkiezingen

De gevluchte voormalig premier van Catalonië, Carles Puigdemont, wil meedoen aan de Catalaanse regioverkiezingen in mei. Hij kondigde dat aan op een bijeenkomst in de Franse plaats Elne, vlak bij de grens met Spanje. Als hij kans maakt om opnieuw premier te worden in de autonome regio, zegt hij terug te zullen keren naar Catalonië.

Puigdemont loopt het risico gearresteerd te worden als hij daadwerkelijk naar Spanje komt. Hij wordt gezocht voor zijn rol bij het organiseren van een illegaal referendum over afscheiding van Catalonië van Spanje in 2017. Separatisten stemden toen massaal voor afscheiding, Catalanen die tegen onafhankelijkheid waren bleven thuis.

Na dat referendum vluchtte Puigdemont naar België. Hij woont daar sindsdien in ballingschap. Sinds 2019 is hij - namens Spanje - lid van het Europees Parlement. Naar eigen zeggen doet hij niet mee aan de Europese verkiezingen in juni en kiest hij in plaats daarvan dus voor deelname aan de vervroegde Catalaanse regioverkiezingen met zijn partij Junts.

"Ik wil meedoen aan de komende verkiezingen nu ik de kans heb om mijn premierschap in ere te herstellen. Het aftellen naar mijn terugkeer begint vandaag", zei hij op de door hem belegde politieke bijeenkomst. De separatisten in Catalonië hebben volgens media en opiniepeilers overigens een krimpende aanhang.

Amnestiewet

De aankondiging van een terugkeer naar Catalonië heeft ook te maken met een omstreden amnestiewet die het Spaanse parlement vorige week goedkeurde. Als die wet ook door de Senaat is, gaan honderden separatistenleiders vrijuit. Mogelijk geldt de regeling ook voor Puigdemont.

Het wetsvoorstel werd ingediend door de regering van de Spaanse premier Pedro Sánchez. Catalaanse onafhankelijkheidspartijen, waaronder die van Puigdemont, geven gedoogsteun aan zijn linkse regering in ruil voor de amnestieregeling. Veel Spanjaarden zijn daar boos over.