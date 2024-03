Darter Van Gerwen verliest voor vierde keer op rij in Premier League

Zo moeizaam als het Van Gerwen de afgelopen weken verging in de prestigieuze dartscompetitie, zo moeizaam ging het ook in de Ierse hoofdstad. De 34-jarige Vlijmenaar verloor de eerste drie legs, waarin hij eenmaal een break moest verwerken.

Slordig

De slordige Van Gerwen, die moeite had met het raken van triples, kreeg van de Welshman amper de gelegenheid om een leg te pakken. Pas in de vierde leg zette hij zichzelf op het scorebord door een finish van 95 uit te gooien.

Hoewel Van Gerwen de pech had dat Price meteen met een maximale score van 180 antwoordde, betekende dit een ommekeer in de partij. Nadat Price op 1-4 was gekomen, pakte Van Gerwen drie legs op rij. Fraai was de finish van 132, die hij via de triple-19 en bullseye uitgooide.

Momentum

Het momentum lag inmiddels bij Van Gerwen, maar het lukte hem niet om daarvan te profiteren. Bij een stand van 5-5 moest hij toezien hoe Price de beslissende leg via de dubbel-10 uitgooide.

De slechte reeks heeft vooralsnog geen directe gevolgen voor Van Gerwen. Hij ligt na een sterke start van de competitie nog steeds op koers voor een plek in de play-offs. Voor Price is de zege een grote opluchting, nadat de Welshman vijf keer op rij direct had verloren in de kwartfinales.