Matig Jong Oranje onderuit tegen Noren, ondanks blunder van Ajacied Mannsverk

Hoewel Ajax-middenvelder Sivert Mannsverk Jong Oranje nog een handreiking deed, heeft de ploeg van Michael Reiziger donderdagavond in Nijmegen verloren van Jong Noorwegen. Het werd 1-2.

Jong Oranje speelde een oefenwedstrijd aangezien er geen wedstrijd in de EK-kwalificatie op het programma stond. Maandag wacht daarin wel een uitwedstrijd tegen Moldavië. Nederland is nog ongeslagen in die kwalificatiereeks.

Er kon in Nijmegen dus wat worden uitgeprobeerd door Reiziger. De bondscoach koos voor vier debutanten in de basis: verdediger Wouter Goes (AZ), de middenvelders Max Bruns (FC Twente) en Julian Baas (Excelsior) en doelman Dani van den Heuvel (Leeds United).

Laatstgenoemde kon zijn ambitie om bij zijn debuut het doel schoon te houden al na één minuut in de prullenbak gooien. Een voorzet werd volledig verkeerd ingeschat door de Nederlandse verdediging en Seedy Jatta kon zo voor de vroege 0-1 tekenen.

Fout helpt Oranje

Oranje speelde niet goed en het was uiteindelijk Noorwegen zelf dat de ploeg van Reiziger aan de gelijkmaker hielp. Ajax-middenvelder Mannsverk wilde de bal terugspelen naar een verdediger, maar leverde in bij Ruben van Bommel (AZ). De aanvaller twijfelde geen moment en schoot de gelijkmaker binnen.