Comedy-icoon Carl Reiner (98) overleden

In zijn huis in Beverly Hills is de Amerikaanse comedygrootheid Carl Reiner overleden. Hij was 98 jaar.

Reiner was decennialang een van de toonaangevende grappenmakers in de Verenigde Staten, zowel voor als achter de schermen. Hij speelde in de jaren 50 in het ensemble van Sid Caesar, wiens Your Show of Shows een blauwdruk vormde voor alle sketchprogramma's op tv die zouden volgen, zoals Saturday Night Live. Hij schreef ook voor Caesar.

Verder ontwikkelde hij The Dick van Dyke Show, waarvoor hij wederom schreef en waarin hij speelde. Die comedy wordt nog steeds gezien als een van de beste in zijn genre en was een voorbeeld voor vele sitcoms erna.

De 2000 jaar oude man

Een van zijn collega's bij Sid Caesar was Mel Brooks, met wie hij zijn leven lang bevriend zou blijven. Met Brooks maakte hij zijn beroemdste sketch: de 2000 jaar oude man. Reiner speelde, zoals zo vaak op podium en scherm, de kalme aangever en interviewde Brooks, die hij introduceerde als "de man die daadwerkelijk bij de kruisiging was 2000 jaar geleden". Diens eerste woorden: "Tjongejonge".

Na groot succes op feestjes werden Reiner en Brooks overgehaald om de sketch in 1960 ook op plaat uit te brengen. Die elpee werd een enorme hit, waarna de twee nog vier albums zouden uitbrengen. Voor de laatste, uit 1997, kregen ze een Grammy.

Reiner en Brooks traden ook op tv op met hun beroemdste sketch, zoals hier in 1967: