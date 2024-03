Reddit profiteert van optimisme op de beurs, koers schiet omhoog

Internetforum Reddit heeft een goede eerste beursdag achter de rug. Het platform kon profiteren van breed gedeeld optimisme: veel beursindexen kleurden vandaag groen. De Amerikaanse centrale bank, de Fed, liet zich gisteravond positief uit over de economische groei de komende tijd. Ook werd het plan bevestigd om dit jaar drie keer de rente te verlagen.

Reddit bestaat in feite uit een aaneenschakeling van grote en kleinere fora, zogeheten subreddits genoemd. In totaal zijn er daarvan meer dan 100.000.

In eerste instantie was het aandeel geprijsd op 34 dollar, maar dit bleek aan de lage kant en de koers schoot zodra de handel startte tientallen procenten omhoog. Het aandeel sloot op 50 dollar. De beurswaarde komt daarmee uit op net iets meer dan 8 miljard dollar.

De verkoop van aandelen heeft in totaal 748 miljoen dollar opgeleverd. Het bedrijf krijgt net iets meer dan een half miljard, geld om te investeren in de verdere groei, de rest gaat naar bestaande aandeelhouders.

Grootste aandeelhouders

Onder de grootste aandeelhouders van Reddit zitten onder meer Sam Altman, de bestuursvoorzitter van ChatGPT-maker OpenAI, de Chinese techgigant Tencent en het moederbedrijf van de Amerikaanse uitgeverij Condé Nast. Dat is het bedrijf dat Reddit in 2006 voor 10 miljoen dollar kocht van de oprichters en de grootste aandeelhouder en daarna verzelfstandigde.

In wat wordt gezien als een ongebruikelijke zet, gaf Reddit ook zijn meest actieve gebruikers de kans om aandelen te kopen. De financieel topman zei vandaag tegen nieuwssite Axios dat "tienduizenden" Reddit-gebruikers dit hebben gedaan. Het is een manier om gebruikers, die onmisbaar zijn voor de verdere groei van het platform, stevig aan zich te binden.

Beursanalisten die de NOS deze week sprak, kijken met een kritische blik naar de beursgang van Reddit. Dat komt met name omdat het bedrijf - dat in 2005 is opgericht - nog altijd geen winst maakt. Wel groeit de omzet, afgelopen jaar 740 miljoen euro, en daalt het verlies. Reddit is vrijwel volledig afhankelijk van advertentie-inkomsten, een markt die vooral wordt gedomineerd door Meta en Google.