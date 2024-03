Houthi's sluiten akkoord met China en Rusland over vrije doorgang Rode Zee

De Houthi's bieden Chinese en Russische vrachtschepen een veilige doorgang op de Rode Zee. Dat is de uitkomst van een overleg tussen de drie partijen in Oman. In ruil voor de toezegging krijgt de militie in Jemen politieke steun uit Peking en Moskou, meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen.

Al maanden vallen de Houthi's vrachtschepen aan op de Rode Zee en de aansluitende Golf van Aden. De strijdgroep heeft herhaaldelijk gezegd alle passerende schepen met een Israëlische link te beschieten zolang Israël de oorlog in Gaza voortzet.

'Russische schip gemist'

Inmiddels zijn tientallen internationale vrachtschepen bestookt met raketten en drones. Voor zover bekend zijn nooit Chinese of Russische schepen gericht aangevallen, al zou een tanker met Russische olie in januari maar net zijn gemist door een Houthi-raket.

Kort voor dat incident had een hooggeplaatste Houthi-functionaris al gezegd dat Chinese en Russische schepen op een veilige doorgang konden rekenen. Ditmaal is er op hoog diplomatiek niveau over onderhandeld en een akkoord bereikt. De hooggeplaatste Houthi-diplomaat Mohammed Abdulsalam heeft de uitkomst bevestigd aan persbureau Reuters.

Vermoedelijk wilden de twee grootmachten meer garanties van de Houthi's, aangezien er regelmatig schepen worden bestookt die ogenschijnlijk niets met Israël te maken hebben. Ook de Russen en Chinezen hebben baat bij stabiliteit op de belangrijke zeeroute.

