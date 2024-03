Duits voetbalelftal ruilt Adidas-shirts na zeventig jaar in voor concurrent Nike

Het Duitse voetbalelftal ruilt na ruim zeventig jaar shirtsponsor Adidas in 2027 in voor concurrent Nike. Dat heeft de Duitse voetbalbond DFB donderdag bekendgemaakt. Het huidige contract met Adidas, dat eind 2026 afloopt, wordt niet verlengd.

Daarmee komt er een einde aan een decennialange samenwerking die teruggaat tot het begin van de jaren vijftig. De vier wereldtitels en drie Europese titels werden allemaal behaald in de kleding van de Duitse sportfabrikant.

De overstap naar Nike komt mede voort uit financiële overwegingen. "Nike heeft veruit het beste bod gedaan", aldus DFB-directeur Holger Blask over de verbintenis die in ieder geval tot 2034 zal duren. "Bovendien overtuigden ze met een inhoudelijke visie die aandacht heeft voor de ontwikkeling van het amateur- en vrouwenvoetbal in Duitsland."

Gebrek aan vaderlandsliefde

De beslissing om verder te gaan met het Amerikaanse Nike kan op kritiek rekenen van Robert Habeck, vice-bondskanselier en minister van Economische Zaken: "Ik kan me het Duitse shirt nauwelijks voorstellen zonder de drie strepen. Het is een stukje Duitse identiteit. Ik had graag wat meer vaderlandsliefde gezien."

De DFB reageerde via X op de ontstane ophef: "We begrijpen de emoties. Ook voor ons is het een ingrijpende gebeurtenis dat een samenwerking vol bijzondere momenten na ruim zeventig jaar wordt beëindigd. Dat laat ons niet koud."

Het nationale elftal presenteerde vorige week de tenues voor het EK van komende zomer, dat in eigen land wordt gehouden. Dat zal voorlopig de laatste keer zijn dat de ploeg in de kleding van Adidas te zien zal zijn.