Formatie spitst zich weer toe op financiën: 'Puzzel is echt nog niet gelegd'

Na de eerste volledige werkdag van de nieuwe informateurs Dijkgraaf en Van Zwol is duidelijk dat de komende weken financiën weer het moeilijkste thema wordt in de formatie van het nieuwe kabinet. "Iedereen weet dat van elkaar, dat die puzzel echt nog niet gelegd is. Dat zal ook een flink deel van de klus zijn", zei informateur Van Zwol daarover tijdens een persconferentie.

Niet voor niets komen morgen de demissionaire minister en staatssecretaris van Financiën, Van Weyenberg en Van Rij, langs bij de informateurs. Zij zijn al bezig met het opstellen van de begroting voor volgend jaar en kunnen meer inzicht geven in de financiële situatie van het land.

Een werkgroep van ambtenaren stelde eerder dat een nieuw kabinet 17 miljard euro zal moeten vinden om de uitgaven weer in bedwang te krijgen, via bezuinigingen of belastingverhogingen. Anders loopt het tekort op tot boven de grens van drie procent die binnen de EU is afgesproken.

Dure wensen PVV

Tegelijkertijd is vooral van de PVV bekend dat die partij dure wensen heeft staan in het verkiezingsprogramma. Of die betaalbaar zijn is niet helemaal duidelijk, want Wilders heeft zijn plannen niet laten doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB). Ook NSC en BBB hebben dat niet laten doen.