Ingreep VAR komt Luxemburg duur te staan: Georgië naar finale EK-play-offs

Luxemburg-verdediger Maxime Chanot bleek de voet van de doorgebroken ex-Ajacied Georges Mikautadze te hebben geraakt. Na het bekijken van de beelden gaf de scheidsrechter rood aan Chanot en een vrije trap aan Georgië. De uitbundig gevierde Luxemburgse goal ging niet door.

Levan Shengelia schoot de vrije trap op de lat en even later besliste Zivzivadze met zijn tweede goal de wedstrijd. Bij Georgië stond ook ex-Vitesse-speler Guram Kashia in de basis en bij Luxemburg viel de huidige Vitesse-verdediger Mica Pinto vlak voor rust uit.

