Hongaarse premier Orbán feliciteert Poetin, EU-leiders wijzen op repressie

De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft de Russische president Poetin per brief gefeliciteerd met diens herverkiezing. Veel andere EU-leiders hadden de afgelopen dagen juist scherpe kritiek op de onvrije presidentsverkiezingen in Rusland, waarbij Poetin volgens de officiële uitslagen 87 procent van de stemmen kreeg.

Van tevoren stond al vast dat Poetin herkozen zou worden. De oppositie is in Rusland monddood gemaakt en overgebleven critici van het Kremlin, onder wie Boris Nadezjdin, waren van het stembiljet geweerd. De drie andere kandidaten op het stembiljet waren loyalisten van de president. Bij wijze van protest had Joelia Navalnaja, de weduwe van de in gevangenschap overleden oppositieleider Aleksej Navalny, kiezers opgeroepen om zich massaal rond 12.00 uur naar het stembureau te begeven.

Volgens een Hongaarse regeringswoordvoerder heeft Orbán felicitaties overgebracht en geschreven dat "de wederzijdse dialoog doorgaat, ondanks moeilijke geopolitieke omstandigheden". Ook zou de Hongaarse premier benadrukt hebben dat het land "blijft inzetten op vrede" en dat het met de Russen wil samenwerken in industrieën en sectoren die niet onder internationale sancties tegen Rusland vallen.

Orbán onderhoudt nog altijd goede betrekkingen met Moskou en zegt zelf daar trots op te zijn. In oktober ontmoette hij Poetin nog in China. Hij dringt er geregeld op aan dat de EU druk uitoefent op Oekraïne om over een wapenstilstand of vredesakkoord te onderhandelen met Rusland.