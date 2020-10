MXGP-coureur Prado mist GP van Lommel na positieve coronatest

Jorge Prado viert zijn zege in de GP van Limburg in Lommel - AFP

MXGP-coureur Jorge Prado moet de Grote Prijs van Lommel van zondag aan zich voorbij laten gaan. De 19-jarige Spanjaard heeft laten weten dat de coronatest die hij afgelopen woensdag moest ondergaan, nadelig voor hem heeft uitgepakt: hij testte positief. De wereldkampioen in de MX2 debuteert dit seizoen in de MXGP en dat doet hij zeer verdienstelijk. Afgelopen woensdag bracht hij in Lommel de GP van Limburg op zijn naam en dat was al zijn derde dagzege. In het WK-klassement staat hij op de derde plaats achter ranglijstaanvoerder en titelverdediger Tim Gajser en Antonio Cairoli.

"Ik voel me erg gefrustreerd dat ik niet in staat ben om te rijden", aldus Prado. "Zeker omdat het als professional mijn taak was om te allen tijde maximale voorzorgsmaatregelen te nemen. Ik heb zelf ook geen idee hoe of wanneer ik het virus gekregen zou kunnen hebben. Ik hoop binnenkort een negatieve test te krijgen om weer te kunnen rijden."