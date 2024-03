Hof beslist: ook 16- en 17-jarigen moeten in België naar stemhokje

Ook 16- en 17-jarigen moeten in België verplicht naar de stembus voor de Europese Verkiezingen, heeft het Grondwettelijk Hof bepaald.

Dat betekent dat zij nu worden behandeld als alle andere, meerderjarige, kiezers. Ruim twee jaar geleden werd in België al besloten dat jongeren vanaf 16 jaar ook mogen stemmen voor de Europese verkiezingen.

Volgens de oorspronkelijke wet zouden zij zich vooraf moeten registreren voordat ze via een brief worden opgeroepen. Ook zou voor hen geen opkomstplicht gelden. Die is er wel voor volwassenen in België bij de Europese verkiezingen.

Registreren

Het hof bepaalde vorig jaar al dat de minderjarige jongeren zich niet meer hoeven te registeren, maar de regering bleef volhouden dat er geen opkomstplicht zou komen voor hen.

Minister Verlinden (Binnenlandse Zaken) zei die niet te willen invoeren "omdat niet alle jongeren op 16- en 17-jarige leeftijd al even betrokken zijn". Maar in de uitspraak van vandaag stelt het hof dat het onderscheid tussen meerderjarige en minderjarige stemmers niet gerechtvaardigd is.

Daarom komt de opkomstplicht er wel. Dat betekent dat iedereen van 16 jaar en ouder nu verplicht naar het stembureau moet komen en een stemhokje binnen moet wandelen. Verplichting om een geldige stem uit te brengen is er niet: mensen kunnen uiteindelijk alsnog besluiten niet te stemmen of blanco of ongeldig te stemmen.

Boete

Of de minderjarige stemgerechtigden een boete kunnen krijgen als ze niet komen opdagen, is niet bekend. Volwassenen die niet komen opdagen (en niemand hebben gemachtigd om voor hen te stemmen), riskeren een boete van 40 tot 80 euro. Voor herhaaldelijk niet komen is er een boete tot 200 euro, meldt VRT. Toch is de kans op een boete zeer gering: vrijwel nooit wordt iemand die niet komt opdagen vervolgd.

Minister van Justitie Van Tigchelt zegt dat de boetes voor de 16- en 17-jarigen in ieder geval anders worden. "Het lijkt me evident - dat is ook zo in ons strafwetboek - dat er een verschil is tussen minderjarigen en meerderjarigen" zegt hij tegen onder meer VRT Nieuws. "Minderjarigen worden op een andere manier gesanctioneerd dan meerderjarigen."

Ook in Duitsland

Volgens de huidige Europese regels mogen landen in Europa zelf bepalen wat de minimumleeftijd is om te stemmen voor de Europese verkiezingen. In de meeste landen, waaronder Nederland, is de minimumleeftijd 18 jaar, maar in Duitsland, Malta en Oostenrijk is die net als in België 16 jaar. In Griekenland moet je 17 jaar zijn om te mogen stemmen.

De Europese verkiezingen worden van 6 tot 9 juni gehouden. In België zijn ze op zondag 9 juni. In Nederland worden ze op 6 juni gehouden.