Universiteit Utrecht zet subsidie aan corps voorlopig stop vanwege bangalijst

De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht hebben de subsidie aan het Utrechtsch Studenten Corps (USC) in ieder geval tot het einde van dit collegejaar stopgezet. De sanctie is opgelegd vanwege de zogenoemde bangalijst die werd gemaakt door leden. Daarop worden jonge vrouwelijke studenten beoordeeld op hun uiterlijk en van commentaar voorzien. Op de lijst waren foto's van de studentes te zien, hun namen en hun adressen.

"Wat er is gebeurd, is weerzinwekkend en overschrijdt de grenzen van het toelaatbare", zegt rector magnificus Henk Kummeling van de Universiteit Utrecht. "Wij zijn een inclusieve universiteit, waar al onze studenten zich veilig moeten voelen."

Naast het stopzetten van de subsidie zijn vertegenwoordigers van het USC dit collegejaar niet meer welkom bij officiële gelegenheden van de universiteit en de hogeschool. Ook eisen de onderwijsinstellingen dat het USC openbare excuses maakt aan de getroffen studentes.

Eerder werd al bekend dat een onbekend aantal ouders van de Utrechtse studentes die op de lijst staan aangifte gaat doen. Het USC liet nadat het nieuws over de lijst vorige week naar buiten was gekomen weten dat het de verantwoordelijken per direct voor onbepaalde tijd heeft geschorst en dat hun "deelname aan de geplande skireis is ontzegd". Ook blijft de sociëteit van de vereniging tot eind deze maand dicht.