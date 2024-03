CDA-politicus Ger Koopmans nieuwe voorzitter LTO Nederland

CDA-politicus Ger Koopmans is door de leden van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) als nieuwe voorzitter gekozen. De 61-jarige Koopmans volgt Sjaak van der Tak op, die per 1 januari is gestopt.

De Limburgse bestuurder kent de organisatie goed. Tussen 1989 en 2002 was hij actief voor de Limburgse Land- en Tuinbouwbond. Ook was hij tussen 2013 en 2014 voorzitter van de LTO-vakgroep Kalverhouderij.

Koopmans, afkomstig uit de buurt van Venlo, is blij met zijn benoeming. "Betrokkenheid bij de agrarische sector loopt als een rode draad door mijn leven en loopbaan. Eerst als boerenzoon, later als melkveehouder en daarna als politicus en in het openbaar bestuur", zegt Koopmans in een eerste reactie.

Tweede Kamer

De Limburger is ruim veertig jaar lid van het CDA. Voor die partij was hij van 2002 tot en met 2012 Tweede Kamerlid.

Koopmans start per 1 april als voorzitter.