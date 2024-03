Arnhem legt voorman Pegida gebiedsverbod op van een half jaar

Voorman Edwin Wagensveld van de rechts-radicale groepering Pegida mag een half jaar lang niet in de gemeente Arnhem komen. Burgemeester Marcouch heeft hem een gebiedsverbod opgelegd omdat hij ondanks een verbod komende zaterdag in Arnhem een koran wilde verbranden. Het gebiedsverbod wordt na drie maanden heroverwogen.

Gisteren werd duidelijk dat Marcouch een streep heeft gezet door het protest om ongeregeldheden te voorkomen. In januari liep een poging om een koran te verbranden in Arnhem uit de hand. Mede daardoor zegt de burgemeester dat de veiligheid komende zaterdag niet worden gegarandeerd, "zelfs niet bij de inzet van een zeer grote politiemacht".

Marcouch sprak daarbij ook van een terroristische dreiging. In een brief aan Wagensveld schreef de burgemeester dat de politie "concrete informatie heeft binnengekregen waarin oproepen zijn gedaan om een aanslag te plegen in Nederland dan wel op het leven van een van de vertegenwoordigers van Pegida Nederland".

'Wij komen toch naar het Jansplein'

Wagensveld had zijn protest van komende zaterdag aangemeld bij de gemeente. Hij wilde een koran verbranden op het Jansplein en liet op X, nadat Marcouch de actie had verboden, weten zich weinig aan te trekken van het verbod. "Wij komen toch naar het Jansplein, dan zet je het leger maar in", was zijn boodschap.

Het verbod geldt voor het hele grondgebied van de stad Arnhem. Wagensveld mag wel met trein of bus door de stad reizen, maar er niet uitstappen. Een uitzondering op het verbod is als de Pegida-voorman bij de rechtbank in Arnhem moet verschijnen.

Tegendemonstranten

In januari liep een protest van de Pegida-voorman uit op ongeregeldheden waarbij agenten en Wagensveld zelf lichtgewond raakten. Tegendemonstranten wilden voorkomen dat er een koran in brand werd gestoken en zochten de confrontatie op. De ME moest er aan te pas komen om de rust te laten weerkeren.

De Pegida-voorman organiseert vaker protesten die gericht zijn tegen de islam. In november werd hij veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur voor een actie bij de Tweede Kamer, waarbij hij een koran verscheurde en de vergelijking maakte tussen moslims en nazi's.

Marcouch vindt dat er een verbod moet komen op het verbranden "van religieuze en levensbeschouwelijke boeken". Hij wijst er daarbij in een brief aan de gemeenteraad op dat zulke acties "ernstige gevolgen hebben voor de nationale veiligheid" en een gevaar vormen voor Nederlanders in het buitenland. Marcouch schrijft dat hij "tegelijkertijd pal staat voor het demonstratierecht" en het te betreuren dat dit recht nu onmogelijk wordt gemaakt.