Kool verliest sprint in Brugge-De Panne van Balsamo en eindigt als tweede

Charlotte Kool is er niet in geslaagd de eendaagse wielerkoers Classic Brugge-De Panne te winnen. De 24-jarige renster uit Blaricum werd na een rit van 155 kilometer in de massasprint verslagen door Elisa Balsamo. Daria Pikulik eindigde als derde.

Voor de 26-jarige Balsamo is het de tweede zege in vier dagen tijd. Zondag was de Italiaanse van Lidl-Trek in eigen land de beste tijdens de Trofeo Binda. Daarmee volgde ze Shirin van Anrooij op, de winnares van 2023.

In België werd het peloton, ondanks meerdere vluchtpogingen, geen enkele keer uit elkaar getrokken. Zoals verwacht eindigde de koers in een massasprint, waarin Kool als een van de favorieten gold. Maar met Balsamo in het wiel kwam de Nederlandse uiteindelijk net tekort.