Arbeidsinspectie en boeren botsen over 'nep-stages'

Naast de kaasboerderij van Kees en Maria zijn er ook grotere land- en tuinbouwbedrijven betrokken in het onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om melkveehouders en bloemen-, fruit- en groentetelers.

Volgens hoogleraar Arbeidsrecht Gerrard Boot (Universiteit Leiden) maakt het voor de regelgeving over stages in principe niet uit of je een groot of klein bedrijf hebt. "Als je de hele dag alleen maar tomaten plukt en je mag dan twee uurtjes, buiten werktijd, opschrijven hoe er in Nederland tomaten worden geplukt, daarvan kun je je natuurlijk afvragen hoe wetenschappelijk dat is."

Volgens Kaptein van de Arbeidsinspectie verdienden de bedrijven en de stichting geld aan de stagiairs: "Er zijn hier drie partijen bij betrokken: het bemiddelingsbureau, de werkgevers en de studenten. Het bemiddelingsbureau heeft er goed aan verdiend. De werkgevers hebben er goed aan verdiend. En de studenten waren het slachtoffer."

Planten opbinden

Hoeveel geld de bedrijven en de stichting verdienden, heeft de inspectie niet onderzocht. "Dat is voor de Arbeidsinspectie niet relevant. Dat ze eraan hebben verdiend, dat staat vast."

Buitenlandse stagiairs die via SUSP stage liepen in Nederland en die Nieuwsuur sprak, kijken over het algemeen positief terug op hun stage. Al is er ook kritiek. Een oud-stagiair, die anoniem wil blijven, vertelt dat hij 95 procent van de tijd moest werken, voornamelijk groenten oogsten en planten opbinden. "Het was niet wat ik verwachtte. De realiteit kwam niet overeen met het plan dat er van tevoren lag."

Meerdere bedrijven zijn inmiddels gestopt met het werken met buitenlandse stagiairs. Morgen komt een deel van de bedrijven samen en zullen ze vervolgstappen bespreken.