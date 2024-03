Amsterdammer (25) opgepakt voor gooien brandend voorwerp naar Israëlische ambassade

De man die is opgepakt voor het gooien van een brandend voorwerp naar de Israëlische ambassade in Den Haag, is een 25-jarige Amsterdammer. Dat meldt de politie. De verdachte zit nog vast en wordt gehoord.

Rond 10.50 uur werd er vanaf de Johan de Wittlaan een brandend voorwerp gegooid naar de ambassade. Er zijn geen gewonden gevallen, maar er is wel lichte schade aan het gebouw.

In de buurt van de arrestant werd een rugzak aangetroffen. Onderzocht wordt wat er in de tas zit, en of de tas en de verdachte iets met elkaar te maken hebben. De straat was vanwege het onderzoek urenlang afgesloten, maar is inmiddels weer vrijgegeven.

Bewaking

De Israëlische ambassade wordt al langere tijd bewaakt, vanwege "serieuze dreiging", meldde burgemeester Van Zanen eerder. Daarom stonden er al zwarte schermen bij de ambassade en was er beveiliging aanwezig. Ook gold er een noodbevel.

De politie roept getuigen op om zich te melden.

De politie deed donderdagmiddag onderzoek in de omgeving van de Israëlische ambassade: