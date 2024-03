Hassan toch niet van start op WK cross om te herstellen van de marathon

Sifan Hassan doet toch niet mee aan de WK cross in Belgrado op 30 maart. De atlete heeft laten weten dat ze haar lichaam meer tijd wil geven om te herstellen van de marathon. Begin deze maand gaf ze nog aan wel van start te willen gaan.

Hassan geeft de voorkeur aan een trainingskamp en gaat zich focussen op wat daarna gaat komen, zo meldt ze op haar sociale media.

Begin deze maand liep Hassan de marathon in Tokio en daar werd ze vierde. Daarvoor liep ze ook twee marathons, in Chicago en Londen, die ze allebei wist te winnen.

Wat doet ze in Parijs?

Wat haar doelen voor de komende tijd zijn, is nog niet helemaal duidelijk. De atlete maakt zich in ieder geval op voor de Olympische Spelen in Parijs, waar ze mogelijk de marathon en de langebaanafstanden met elkaar gaat combineren.

Door Hassans afmelding komt er nu geen enkele Nederlandse deelnemer in actie tijdens de WK cross.