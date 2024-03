Militairen Brits vliegdekschip aangehouden voor mishandeling en dronkenschap

De Koninklijke Marechaussee heeft drie Britse militairen aangehouden na meerdere incidenten in het centrum van Rotterdam. De Britten zijn opvarenden van het vliegdekschip HMS Prince of Wales, dat deze week ligt aangemeerd in de haven van Rotterdam.

De eerste twee aanhoudingen gebeurden in de nacht van maandag op dinsdag. Toen liep een confrontatie met de politie uit de hand. Een van de militairen werd met een taser overmeesterd.

Hij zit vast op verdenking van mishandeling van een agent. Een tweede militair is aangehouden voor openbare dronkenschap en het bezit van een gebruikershoeveelheid vermoedelijke harddrugs, meldt de marechaussee.

Gisteravond is nog een Britse militair aangehouden voor openbare dronkenschap. Ook kon hij zich niet legitimeren.

Ontspanning bemanning

Het vliegdekschip HMS Prince of Wales ligt sinds maandag in de Rotterdamse haven. Het gigantische schip deed de afgelopen weken mee aan een grote NAVO-oefening, maar is nu in Nederland zodat de bemanning kan ontspannen, meldt Rijnmond.

De marechaussee zal de komende dagen extra patrouilles uitvoeren samen met de politie en de Royal Navy Police. Het vliegdekschip vertrekt maandag weer uit Rotterdam.

De aankomst van het schip trok eerder deze week veel bekijks: