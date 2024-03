Bouwman grijpt zijn kans met etappewinst en leiderstrui in Coppi en Bartali

Koen Bouwman heeft de derde rit in de Internationale Wielerweek Coppi en Bartali gewonnen. De Nederlander klopte zijn medevluchter Louka Matthys in een sprint-à-deux.

Bouwman mocht naast de etappezege ook een ander feestje vieren: hij neemt de leiding in het algemeen klassement over in de koers op het twee na hoogste niveau in het wielrennen.

Venijn in de staart

Lang zag het er niet naar uit dat Bouwman, die een vrije rol heeft gekregen in de Italiaanse koers, voor de dagzege zou gaan. De renner van Visma-Lease a Bike zat niet in de eerste ontsnappingen, in tegenstelling tot een aantal andere gerenommeerde renners, waaronder zijn kopman Milan Vader.

De kopgroepen werden echter keer op keer ingerekend, mede door beulswerk van UAE Emirates. Daardoor kon Bouwman vijftien kilometer voor de meet zelf ontsnappen, samen met Matthys. In de sprint rekende de Nederlander vervolgens overtuigend af met zijn Belgische collega.

Er zijn nog twee etappes te verrijden in Coppi en Bartali, waarin Bouwman zijn leiderstrui zal moeten verdedigen over verschillende cols van de tweede en derde categorie.