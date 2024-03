Paus zet Belgische hoogbejaarde bisschop uit ambt vanwege misbruik

De Belgische geestelijke Roger Vangheluwe is geen priester en bisschop meer. Paus Franciscus heeft een verzoek ingewilligd om hem uit zijn ambt te ontheffen. In 2010 kwam aan het licht dat Vangheluwe jarenlang zijn minderjarige neefje seksueel heeft misbruikt.

De vraag om hem zijn titels te ontnemen kwam van Vangheluwe zelf, maar ook van zijn voormalige collega-bisschoppen. "Samen met de slachtoffers van misbruik en vele anderen in onze samenleving, hebben de bisschoppen van ons land het immers altijd een schande gevonden dat hij officieel bisschop en priester kon blijven."

Ook de Vlaamse premier De Croo drong er meermaals op aan om Vangheluwe formeel uit het ambt te zetten.

De nu 87-jarige Vangheluwe was tot 2010 bisschop in Brugge, waar hij zeer populair was. Hij diende zijn ontslag in toen bekend werd dat hij zijn neef van zijn vijfde tot zijn achttiende had misbruikt. Het slachtoffer deed zijn verhaal vorig jaar in de documentaireserie Godvergeten van de VRT, die in België veel stof deed opwaaien.

Abdij in Frankrijk

De uitzendingen waren voor de Antwerpse bisschop Johan Bonny aanleiding om contact te zoeken met Vangheluwe, die inmiddels was vertrokken naar een abdij in Frankrijk. Hij vroeg de gewezen bisschop om zelf aan de paus te vragen om hem uit het ambt te ontheffen.

Vangheluwe had de uitzendingen destijds niet gezien maar zou wel op de hoogte zijn van alle commotie. Hij was "een gebroken mens", in de woorden van Bonny.

De voormalig bisschop van Brugge bekende in 2011 in een tv-interview het misbruik van een andere neef. Het zou "enkele keren" zijn gebeurd "over een periode van minder dan een jaar", was het verhaal. Destijds was al duidelijk dat Vangheluwe niet wordt vervolgd, omdat beide zaken zijn verjaard.